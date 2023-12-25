В Японии принимают кофейные ванны: 5 малоизвестных фактов об этом напитке

Многие люди начинают свое утро с чашки крепкого кофе. Однако, насколько хорошо кофеманы осведомлены, когда дело доходит до фактов о любимом напитке? UAportal рассказывает пять малоизвестных фактов о кофе, которые вызовут у вас большой интерес.

1. Известный французский писатель Оноре де Бальзак обожал кофе настолько, что потреблял более 20 чашек в день. Бальзак твердо верил, что этот ароматный напиток подпитывает его вдохновение и поддерживает творческую энергию. Также Людвиг Ван Бетховен, выдающийся композитор, тщательно варил кофе, используя ровно 64 зерна.

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2. Достижение идеальной температуры при заваривании имеет ключевое значение для получения богатого вкуса кофе. Оптимальным диапазоном для заваривания является 95-98 градусов Цельсия. Заваривание при более низких температурах препятствует извлечению основных соединений, таких как кофеин и насыщенные жирные кислоты, в то время как более высокие температуры значительно повышают кислотность кофе.

3. В Японии некоторые состоятельные люди прибегают к нетрадиционному средству от усталости: кофейным ваннам. Они состоят из нагретых кофейных зерен до температуры около 60 градусов Цельсия. Погружение в теплую кофейную заварку примерно на 20 минут помогает снять усталость, обеспечивая чувство омоложения. В Токио даже есть заведение под названием "Кофейная сауна", где посетители могут ощутить бодрящий эффект от купания в бассейне, наполненном кофе.

4. Кофе, известный своими энергетическими свойствами, издавна используется бегунами на длинные дистанции как средство, ускоряющее метаболизм и способствующее сжиганию жира. Присутствующие в кофе органические кислоты стимулируют желудочную секрецию, способствуя эффективному пищеварению и ускорению метаболизма.

5. Кофе родом из Каффы, Эфиопия, имеет интересную предысторию. Ее изобрели любознательные пастухи, наблюдавшие за игривым и оживленным поведением своих коз после употребления кофейных ягод. Это забавное наблюдение разожгло их любопытство, что привело к появлению кофе как напитка.

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