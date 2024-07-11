Ваша профессия по знаку зодиака в Средневековье: в это трудно поверить

Трудно представить сейчас то, как люди жили в средние века, ведь тогда не было привычных нам элементарных вещей, еды, а большинство работало собственными руками. В то же время астрологи говорят о том, что по знаку зодиака можно определить, кем человек работал в Средневековье.

Это объясняется тем, что родившиеся под разными знаками зодиака также будут по-разному выполнять определенные профессии, а также иметь разные естественные навыки. Об этой удивительной аналогии говорится в материале издания Eska .

Читайте также: С кем Водолей может хорошо сотрудничать

Овен (21 марта-19 апреля) – травник;

Это человек, специализирующийся на знании и использовании лечебных растений. Его работа включала сбор, выращивание, приготовление и применение трав для лечения разных болезней.

Телец (20 апреля-20 мая) – корчмарь;

Он был владельцем или управляющим корчмой (также известной как таверна или кабак). Корчма была местом, где путешественники, местные жители и торговцы могли найти еду, напитки и приют. Корчмы играли важную роль в повседневной жизни средневекового общества

Близнецы (21 мая-20 июня) – колесный мастер

Этот человек был ремесленником, специализировавшимся на изготовлении и ремонте колес для телег, карет и других транспортных средств. Эта профессия потребовала высокого мастерства в работе с деревом и металлом.

Рак (21 июня-22 июля) – пчеловод;

Пчеловод в Средневековье, также известный как пчеловод, был человеком, занимавшимся разведением пчел и уходом за ними для получения меда, воска и других продуктов пчеловодства.

Лев (23 июля-22 августа) – королевский мечник;

Это лицо было известно своим мастерством в изготовлении и поддержке мечей, использовавшихся королем и его войсками. Она обладала высокими навыками в обработке металла, а также обладала силой и достоинством, характеризующими представителей этого знака.

Дева (23 августа-22 сентября) – писарь;

Писарь занимался переписыванием и созданием документов. Это была важная профессия, поскольку писцы обеспечивали документацию, записывали законы, королевские указы, церковные тексты, хроники и другие важные записи.

Весы (23 сентября-22 октября) – посланник-почтальон;

Посланники выполняли важную функцию передачи писем, сообщений и новостей между местными жителями, крестьянами и городским населением. Вестники могли быть также посланниками, передававшими важные дипломатические письма от королей.

Скорпион (23 октября-21 ноября) – алхимик;

Такое лицо было бы известно своими знаниями в глубинных аспектах алхимии и магии, занималось изучением и экспериментами с различными веществами и эссенциями, чтобы достичь таинственных целей. Она могла бы работать в секретных местах, где бы разрабатывала практические аспекты алхимии.

Стрелец (22 ноября-21 декабря) – кузнец;

Этот человек был ремесленником, который специализировался на работе с металлом, в частности железом. Кузнецы играли важную роль в средневековом обществе, обеспечивая изготовление и ремонт инструментов, оружия, доспехов, подков, замков, решеток и многих других предметов.

Козерог (22 декабря-19 января) – ювелир;

Ювелир был квалифицированным работником по производству и обработке драгоценных камней, которые использовались для украшений, корон, религиозных объектов и других важных предметов. Они работали в королевских мастерских или монастырских мастерских, осуществляя высококачественную отделку камня, что символизировало могущество и власть.

Водолей (20 января – 18 февраля) – астроном;

Такое лицо было известно своими знаниями в области астрономии, а также изучало трансформации природных элементов. Она обладала многогранными знаниями о планетах и звездах и исследовала небесные тела.

Рыбы (с 19 февраля по 20 марта) – врач;

Такое лицо имело бы глубокие знания о лекарственных растениях и их использовании для лечения различных болезней. Врач-ботаник исследовал бы свойства растений, собирал лекарственные травы и составлял бы из них лекарства и средства для улучшения здоровья. Он использовал свои знания не только для лечения, но и для предупреждения заболеваний и поддержания общего состояния здоровья среди населения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые накапливают долги и транжирят деньги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!