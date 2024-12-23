Венский штрудель с яблоками

Сегодня мы приготовим популярнейшее блюдо, название которого слышал, наверное, каждый. Сейчас мы будем готовить штрудель. И не просто штрудель, а венский штрудель. Приступим.

Ингредиенты:

Для теста: мука – 250 гр., оливковое масло – 3 ст.л., вода – 150 мл, соль – 1 щепотка, оливковое масло для заливки теста – 4-5 ст.л.

Для начинки: яблоки – 1,5 кг, сахар – 125 гр., изюм – 100 гр., грецкий орех – 50 гр., сухари – 50 гр., корица – 5 гр., сахарная пудра – по вкусу

Начинаем с теста. Берем просеянную муку, точно отмеренное количество воды, оливковое масло и щепотку соли. Вымешиваем. Если вы пользуетесь миксером или комбайном, начинайте с малой скорости и постепенно переходите на более высокую. Вымешанное тесто заливаем маслом. Накрываем чашу с тестом полотенцем и откладываем его в сторонку на полчаса.

А пока займемся приготовлением начинки. На сухой сковороде подсушиваем грецкие орехи. Даем остыть, измельчаем. Яблоки чистим – срезаем кожуру, убираем семечки – и нарезаем небольшими тоненькими ломтиками, как чипсы. Соединяем орехи и яблоки, добавляем пропаренный изюм, корицу, две ложки меда и хорошенько перемешиваем. Я использовал мед вместо сахара. Все, наша начинка готова.

Вернемся к тесту. Сейчас – самый важный этап приготовления штруделя. Тесто нужно раскатать до толщины папиросной бумаги. Посыпаем стол мукой, раскатываем тесто. Оно хорошо тянется. Чуть раскатав, приподнимаем за край, вытягиваем его.

Кладем на стол полотенце – махровое брать не нужно, здесь тепло, мы все-таки на кухне, а не в сауне – посыпаем его мукой. Перекладываем тесто на полотенце и продолжаем его вытягивать, приподнимая края и чуть подтягивая. Если тесто не помещается на одном полотенце, подложите второе. Задача – чтобы через тесто стал виден рисунок. Говорят, в Вене толщину теста проверяют газетой: если через тесто можно прочесть текст, значит, готово. Это процесс не простой; он требует определенной сноровки. Когда вы научитесь, он будет занимать не более 10-15 минут.

Рисунок виден? Смазываем наше полупрозрачное тесто оливковым маслом – очень осторожно, кисточкой, чтобы не порвать. Посыпаем тесто сухариками.

С одной стороны выкладываем горкой всю начинку, чуть отступив от края.

Все, теперь скручиваем наш штрудель в рулет. Тесто руками не трогаем, держимся только за полотенце.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Застилаем противень пергаментом. На полотенце перекладываем штрудель на противень. Ни в коем случае не берите его руками, вы сразу его порвете. Смазываем штрудель маслом и ставим в духовку на 40 минут.

Наш венский деликатес готов. Присыпаем его сахарной пудрой. Теперь, когда вы поедете в Вену, вам останется заглянуть только в Оперу. Венский штрудель вы можете попробовать и у себя дома. Наслаждайтесь.