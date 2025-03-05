Вертута с тестом фило и сыром со шпинатом

Идеальный вариант выпечки для любого события.

Ингредиенты:

• Тесто фило – 1 пачка;

• Сыр кисломолочный – 250 г;

• Сыр твердый – 100 г;

• Шпинат – 100 г;

• Яйцо – 1 шт.

Для заливки:

• Яйца – 2 шт;

• Сметана – 100 мл;

• Молоко – 100 мл.

Для смазки:

• Смесь сливочного и масла.

Способ приготовления:

1. Смешать творог кисломолочный, твердый и шпинат. Приправить специями по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.

2. Для заливки смешать все ингредиенты венчиком.

3. Тесто фило разложить на 4-5 слоев, каждый смазывая маслом.

4. Выложить начинку и сформировать баранку, как на видео.

5. Выложить в форму, устланную пергаментом.

6. Залить заливкой и посыпать кунжутом.

7. Выпекать при температуре 170°C в течение 15-20 мин.

Приятного аппетита!