Вертута с тестом фило и сыром со шпинатом
Идеальный вариант выпечки для любого события.
Ингредиенты:
• Тесто фило – 1 пачка;
• Сыр кисломолочный – 250 г;
• Сыр твердый – 100 г;
• Шпинат – 100 г;
• Яйцо – 1 шт.
Для заливки:
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 100 мл;
• Молоко – 100 мл.
Для смазки:
• Смесь сливочного и масла.
Способ приготовления:
1. Смешать творог кисломолочный, твердый и шпинат. Приправить специями по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.
2. Для заливки смешать все ингредиенты венчиком.
3. Тесто фило разложить на 4-5 слоев, каждый смазывая маслом.
4. Выложить начинку и сформировать баранку, как на видео.
5. Выложить в форму, устланную пергаментом.
6. Залить заливкой и посыпать кунжутом.
7. Выпекать при температуре 170°C в течение 15-20 мин.
Приятного аппетита!