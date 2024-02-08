Вещи, которые нельзя хранить на подоконнике: 5 полезных советов

В тесном жилом пространстве важно принимать во внимание каждый сантиметр, и использование подоконника в качестве дополнительной полки является разумным решением. UAportal рассказал, что есть определенные предметы, которые никогда не следует хранить на них.

1. Бытовая химия и косметика

Важно держать аэрозольные спреи подальше от подоконников, поскольку они могут быть потенциально опасны под воздействием тепла. Давление внутри этих баллонов может привести к взрыву. Так же прямые солнечные лучи могут понизить эффективность моющих средств и даже поменять характеристики косметики.

2. Электроника, книги и фотографии

Влаги из открытого окна могут повредить электронику и чувствительные предметы, такие как книги и фотографии. Кроме того, длительное влияние солнечного света может повлечь за собой непоправимое выцветание, что со временем сделает заветные воспоминания или ценные ресурсы менее яркими. Учитывая это, разумно избегать хранения этих предметов на подоконниках.

3. Зеркало

Зеркала могут представлять пожарную опасность, если их разместить на подоконниках. Эффект увеличения, создаваемый солнечным светом, отражающимся от зеркальной поверхности, может привести к возгоранию, особенно в случае с воспламеняющимися материалами, такими как тюлевые шторы или пластиковые оконные рамы. Из соображений безопасности желательно убрать из подоконников косметические зеркала, очки и вазы из толстого стекла.

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4. Продукты питания

Хотя хранение определенных продуктов питания на подоконниках может казаться удобным, важно помнить, что большинство продуктов подвержены порче и могут привлекать насекомых. Воздействие солнечного света, колебания температуры и повышенный уровень влажности могут оказать существенное влияние на качество и безопасность продуктов.

5. Свечи

Важно быть осторожным при хранении свечей на подоконниках, поскольку прямые солнечные лучи могут привести к их плавлению. Это не только приводит к беспорядку и потенциально опасной ситуации, но и создает риск пожара.

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