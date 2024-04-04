Веселые и интересные приключения: мультфильмы, которые нужно смотреть всей семье

UAportal подготовил подборку из пяти мультфильмов 2004-2007 годов. От смешных говорящих животных до милых роботов-компаньонов – эти фильмы развлекут зрителей своими незабываемыми персонажами и веселыми приключениями.

"Шрэк 2"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год: 2004

Главный продюсер: Джеффри Катценберг

В фильме "Шрэк 2" рассказывается о волшебном людоеде Шрэке и его путешествии после женитьбы на принцессе Фионе. Шрэк и Фиона посещают Тридевятое королевство, чтобы познакомиться с родителями Фионы, но все быстро усложняется, когда они узнают, что ее родители не слишком радушно относятся к зятю-людоеду. С помощью своих верных друзей, среди которых Осел и Кот в сапогах, Шрэк должен преодолеть семейные проблемы и спасти Тридевятое царство от опасной Феи-Крестной.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 86 минут

Год: 2005

Главный продюсер: Мирей Сория

Фильм рассказывает о группе милых животных, которые бегут из заключения в зоопарке Центрального парка и отправляются в неожиданное происшествие в дикие леса Мадагаскара. Во главе с зеброй Марти, львом Алексом, жирафом Мелманом и бегемотихой Глорией группа сталкивается с разными проблемами и переживает новый опыт в борьбе за выживание в дикой природе.

"Роботы"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год: 2005

Главный продюсер: Джерри Дэвис

В мире, полностью заселенном роботами, молодой и амбициозный робот по имени Родни Копперботтом мечтает стать изобретателем. Он отправляется в путешествие в Город роботов, чтобы осуществить свою мечту, но по прибытии узнает о злом замысле мегакорпорации покорить всех роботов и заменить их на более новые модели. С помощью своих новых друзей Родни должен найти способ спасти своих собратьев и уничтожить корпоративного злодея.

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"Би Муви: Медовый заговор"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год: 2007

Главный продюсер: Джерри Сайнфелд

Барри Б. Бенсон, молодая и амбициозная пчела, только что окончившая колледж, разочарована перспективой связать свою жизнь с производством меда. Выйдя из улья, он завязывает странную дружбу с человеком-флористом по имени Ванесса. Когда их дружба крепнет, Барри открывает для себя шокирующее откровение об эксплуатации пчел, поэтому он решает подать в суд, чтобы спасти всю пчелиную популяцию.

"Лесная братва"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 83 минуты

Год: 2006

Главный продюсер: Бонни Арнольд

Фильм рассказывает о группе лесных жителей во главе с енотом Джей-Джеем, оказавшимися вблизи пригородного района. Вскоре они открывают для себя множество продуктов, доступных на человеческой территории, но их действия вызывают напряжение в отношениях с живущими там людьми. Пытаясь исправить ситуацию и сохранить свой новый пищевой рай, Джей-Джей и его друзья должны разработать план, как перехитрить людей и защитить свою лесную семью.

Напомним, ранее мы рассказали о подборке романтических фильмов.

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