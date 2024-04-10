Веселые приключения и истории: комедии, которые заставят смеяться весь день

UAportal подготовил подборку из пяти комедий 2016-2018 годов. От остроумных приключений до веселых школьных проделок – эти комедийные фильмы заставят смеяться до слез каждого зрителя.

"Охотники за привидениями"

Рейтинг IMDb: 5.2/10

Жанр: Боевик, комедия, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Иван Рейтман

"Охотники за привидениями" рассказывает о группе исследователей паранормальных явлений, начинающих бизнес по ловле привидений в Нью-Йорке после внезапного увеличения паранормальной активности. Раскрывая заговор в целях наступления апокалипсиса, они должны спасти город от уничтожения.

"Джуманджи: Зов джунглей"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 119 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Мэтт Толмах

Фильм рассказывает, как четверо старшеклассников находят старую игровую приставку и попадают в джунгли, становясь избранными ими аватарами. Они должны пройти коварной местностью, преодолеть опасные препятствия и вместе завершить игру, чтобы вернуться в реальный мир.

"Кролик Питер"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США, Австралия, Великобритания.

Продолжительность: 95 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Уилл Глюк

По мотивам классических детских сказок Беатрис Поттер, "Кролик Питер" рассказывает историю о озорном и смелом кролике по имени Питер и его постоянной розни с мистером Макгрегором. Когда любимый сад Питера оказывается под угрозой, он должен разработать план, чтобы перехитрить сварливого фермера и сохранить гармонию в окрестностях.

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"Баллада Бастера Скраггса"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, мюзикл, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 133 минуты

Год: 2018

Главный продюсер: Итан Коэн

Этот фильм-антология вестернов состоит из шести уникальных историй, которые углубляются в разные сюжеты, происходившие на Старом Западе. От певчих ковбоев до грабителей банков – в каждой истории представлены отдельные персонажи, памятные моменты и уроки о жизни, смерти и человечности.

"Парни со стволами"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедия, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 114 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Скотт Будник

Основанный на реальных событиях, фильм "Парни со стволами" рассказывает о невероятном успехе двух молодых торговцев оружием, получающим военный контракт от США. Стремясь быстро заработать денег, дуэт путешествует по опасному миру международной торговли оружием, встречаясь на своем пути с подозрительными персонажами и неожиданными вызовами.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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