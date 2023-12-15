Видят то, что не видим мы: 5 фактов о белоголовых орланах

Белоголовый орлан, один из двух видов орлов, обитающих в Северной Америке, известен как символ силы и свободы. Однако эта величественная птица гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. От впечатляющих размеров до удивительных способностей – UAportal собрал пять удивительных фактов о белоголовых орланах.

Они принадлежат к величайшим хищникам

Вырастая до 15 килограммов в весе и достигая 70-95 сантиметров в длину, белоголовые орланы действительно соответствуют своей репутации. Еще больше поражает их огромный размах крыльев, который может достигать 230 сантиметров, что позволяет им легко парить, не размахивая крыльями в течение длительного времени.

Они достигают впечатляющих высот

Благодаря размаху крыльев, орланы-белохвосты способны подниматься на высоту более трех километров. Используя тепловые потоки воздуха, они могут экономить энергию при полете, сосредотачиваясь на таких важных задачах, как охота и преодоление огромных расстояний во время миграции.

Их зрение удивительно острое

Лысые орланы могут похвастаться зрением, которое в восемь раз превосходит человеческий. Обычно имея зрение 20/40 или 20/50, эти охотники могут с исключительной четкостью определить местонахождение мелких животных на расстоянии до трех километров. Более того, они обладают прекрасным полем зрения, охватывающим 340 градусов, превосходя даже градус обзора совы.

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На самом деле у них нет лысых голов

Вопреки распространенному мнению, белоголовые орланы не "лысые". Это заблуждение возникло из-за четко выраженных белых перьев на голове. На самом деле термин "лысый" происходит от древнеанглийского слова "piebald", что означает "белая голова". Стоит отметить, что орланы-белохвосты приобретают этот символический признак только в возрасте 4-5 лет, проходя перед этим несколько стадий линьки перьев.

Сила лап

Белоголовые орланы имеют лапы, похожие на тиски, их когти разрушают около 28 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно в десять раз сильнее, чем у человека. Эта поразительная хватка пригодится, когда они выхватывают рыбу, свою любимую добычу, из озер и крепко удерживают ее в воздухе. Кроме того, они могут умело отбирать добычу у других птиц в полете.

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