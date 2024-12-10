Вкусные сырники для идеального завтрака

Сырники

Душистый кофе

Хорошее утро

Мой рецепт:

300г кисломолочного сыра

1 желток

25 г сахара – 1 ст. кровати

25 г муки – 1 ст. с горкой

Ванильный сахар по желанию

Смешать творог яйцо и сахар вилкой, добавить муку и еще раз перемешать

Выложить на стол, где уже есть мука

Сформировать колбасу, нарезать ножом на шайбы и с помощью тупой части ножа сформировать сырники

Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или жарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия слишком толстыми – они должны "прожариться"

А какой у вас идеальный завтрак? Сырники, яичница или что-нибудь другое? Делитесь в комментариях, с чего начинается ваше утро!