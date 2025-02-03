Вкусный и полезный завтрак

Банановые оладьи без сахара и глютена, обогащенные протеином!

Ингредиенты:

150 г бананов (≈ 2 штуки)

1 большое яйцо

30 г шоколадного протеина

30 г овсяной муки

3 г разрыхлителя

Корица – на кончике ножа

Ну-ка готовить!

Бананы размять вилкой до однородной массы.

Овсянку смолоть в блендере до состояния муки.

К бананам добавить яйцо, овсянку, корицу, разрыхлитель и шоколадный протеин. Перемешать.

Легко нагреть сковороду, добавить любое растительное масло (очень вкусно на кокосовом).

Ложкой выложить смесь и пожарить на небольшом огне с обеих сторон до готовности – буквально по 2 минуты!

Подавать с медом или кленовым сиропом. Или, как в моем случае:

100 г замороженной вишни

1 чайная ложка меда

2 г крахмала

Всё смешать, довести до кипения и проварить минуту.

Мне еще нравится добавлять йогурт или любое домашнее варенье!

Можно попробовать готовить без яйца – тогда нужно немного больше протеина или овсяной муки.

Чтобы аромат и сладкий вкус бананов были более выразительны, их можно предварительно заморозить и использовать уже размороженными.

Экспериментируйте и будьте здоровы! Как всегда, буду благодарен за понравившийся, а если готовите — выставляйте в сторону ваши результаты!

Приятного аппетита! Обнял.