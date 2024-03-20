Волшебные существа и сильные героини: фэнтези, о которых следует знать каждому
Приготовьтесь отправиться в кинематографическое путешествие, полное любви, магии и отваги. UAportal рассказал о пяти фэнтезийных фильмах, выпущенных с 2015 по 2018 годы. От трогательных сказок до увлекательных приключений – эти фильмы поразят воображение и вдохновят зрителей на новые свершения.
"Собачья жизнь"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Приключения, комедия, драма
Страна производства: США, Индия
Продолжительность: 100 минут
Год: 2017
Главный продюсер: Гевин Полоне
Фильм "Собачья жизнь" рассказывает о трогательном путешествии собаки по имени Бейли, способной реинкарнировать. В течение нескольких жизней Бейли попадает в жизнь разных людей, даря им любовь, радость и общество. От верной служебной собаки до милого домашнего любимца, каждая жизнь дает Бейли ценные уроки о любви, верности и отношениях между людьми.
"Фантастические твари и где они обитают"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Приключения, семейный, фэнтези
Страна производства Великобритания, США
Продолжительность: 133 минуты
Год: 2016
Главный продюсер: Дэвид Гейман
Ньют Скамандер, маг-зоолог, прибывает в город с волшебным чемоданом, полным фантастических существ, однако когда некоторые из них убегают, начинается хаос, угрожающий тайному магическому обществу. Ньют объединяется с новыми друзьями, в том числе с пекарем-нечаклом и решительным аврором, чтобы освободить существ. Раскрывая зловещий сговор с участием темных сил, они сталкиваются как с волшебными монстрами, так и с человеческими стереотипами.
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"Чудо-женщина"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна производства: США, Китай, Гонконг.
Продолжительность: 141 минута
Год: 2017
Главный продюсер: Бонни Кертис
Во время Первой мировой войны Диана, принцесса амазонок, покидает свой защищенный остров, чтобы сражаться бок о бок с людьми. Раскрывая свои подлинные силы и принимая свое предназначение Чудо-женщины, она несет надежду и любовь в разгар войны. Благодаря своей непоколебимой решимости и состраданию Диана становится символом мужества и вдохновения.
"Ведьма"
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Жанр: Драма, Ужасы, Мистика
Страна производства: США, Канада, Великобритания, Бразилия.
Продолжительность: 92 минуты
Год: 2015
Главный продюсер: Ральф Инессон
Эта жуткая история, разворачивающаяся в Новой Англии 17-го века, рассказывает о пуританской семье, изгнанной из плантации. Когда они поселяются у огромного и зловещего леса, там начинают появляться темные силы, что приводит к ряду непонятных и тревожных инцидентов.
"Форма воды"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Приключения, драма, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 123 минуты
Год: 2017
Главный продюсер: Гильермо дель Торо
Действие фильма разворачивается в начале 1960-х годов, когда Элиза, немая уборщица, устанавливает отношения с таинственным земноводным существом, удерживаемым в заключении на правительственном объекте. Когда их отношения начинают крепнуть, Элиза рискует всем, чтобы освободить существо из неволи и защитить его от тех, кто хочет использовать его способности.
Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.
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