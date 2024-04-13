Волшебный мир мультфильмов ждет вас: топ-5 лучших анимационных шедевров

UAportal подготовил подборку волшебных мультфильмов, вышедших на экраны в период с 2013 по 2015 год. От незабываемых историй о самопознании и дружбе до веселых комедий и остросюжетных приключений – эти мультфильмы подарят незабываемые впечатления зрителям всех возрастов.

"Холодное сердце"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Анимация, приключения, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Джейсон Ли

"Холодное сердце" приглашает нас в величественное королевство Аренделл, в котором разворачивается волшебная история двух королевских сестер, Эльзы и Анны. Эльза, одаренная магической ледяной силой, случайно погружает королевство в вечную зиму. Надеясь снять ледяные чары, Анна отправляется в эпическое путешествие вместе с торговцем льдом Кристофом, его верным оленем Свеном и милым снеговиком Олафом. Вместе они преодолевают коварные горы, встречаются с мистическими троллями и получают важные уроки о любви, самоотверженности и внутренней силе.

"Самолёты"

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год производства: 2013

Режиссер: Клай Холл

"Самолеты" приглашают нас в воздушное приключение вместе с Дасти Крофоппером, самолетом для опрыскивания посевов из маленького городка с большими мечтами. Несмотря на страх высоты, Дасти соревнуется с лучшими самолетами мира в полных адреналина воздушных гонках вокруг земного шара. По дороге он заводит неожиданную дружбу с такими незабываемыми персонажами, как легендарный ветеран войны Скиппер, дерзкая Дотти и энергичный мексиканский самолет Эль Чупакабра.

"Лего. Фильм"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

"Лего. Фильм" переносит нас в совершенно созданный мир, полностью построенный из культовых кирпичиков Lego. В этом веселом и творческом приключении обычного строителя Эммета принимают за предсказанного "Особого" и он отправляется на замечательную миссию, чтобы остановить злого Лорда Бизнеса от склеивания всей вселенной Lego. По дороге Эммет объединяет усилия со свирепым Вайлдстайлом, юмористическим Бэтменом и множеством известных лего-персонажей, преодолевая опасные препятствия и познавая настоящую силу творчества и командной работы.

Читайте также: Пять романтических фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными

"Астерикс: Земля Богов"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия, семейный

Страна производства:Франция, Бельгия

Продолжительность: 85 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Александр Астье, Луи Клиши

"Астерикс: Земля Богов" приглашает нас снова посетить любимую галльскую деревню, где гармонии между римлянами и мятежными галлами угрожает новый вызов. Юлий Цезарь, полный решимости покорить Астерикса и его односельчан, планирует уничтожить их любимый лес, построив на его месте роскошный римский жилой комплекс под названием "Поместья богов". Несмотря на этот угрожающий план, Астерикс и его верный друг Обеликс готовы дать ему отпор с помощью волшебного зелья.

"Головоломка"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2015

Режиссер: Пит Доктер, Роналдо дель Кармен

"Головоломка" приглашает нас в необычайное путешествие в сознание 11-летней девочки по имени Райли. Руководствуясь ее эмоциями – радостью, грустью, гневом, страхом и отвращением – мы попадаем во внутренний мир Райли, в Штаб-квартиру, где решения, воспоминания и эмоции формируют ее жизнь. Когда Радость и Грусть отправляются в опасное путешествие отдаленными сферами сознания Райли, мы становимся свидетелями проницательных уроков о важности принятия всех эмоций в процессе взросления.

Напомним, мы рассказали о лучших детективах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !