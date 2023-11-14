Вредящие денежному притоку вещи: от чего стоит избавиться в доме

Эзотерики считают, что существует ряд предметов, мешающих притоку денег. UAportal делится предрассудками, способствующими денежному благополучию и богатству.

Устраните неисправность в кранах и сантехнике

Постоянное копание из неисправного крана или протекание из треснувшей трубы истощает денежную энергию и препятствует материальному процветанию. Очень важно своевременно решать любые проблемы, связанные с сантехникой.

Поддержание чистоты окон и зеркал

Грязное стекло препятствует потоку богатства и притягивает бедность, в то время как чистые окна и зеркала притягивают позитив и способствуют приходу денег.

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Выбросьте старую одежду

Рваная или грязная одежда, даже если ее носить дома, несет отрицательную энергетику и притягивает бедность. Желательно избавиться от изношенных вещей и вызывающих неприятные воспоминания.

Создание пространства для благосостояния

Избавление от ненужных вещей в доме позволяет энергии богатства войти внутрь. Убирая жилую среду, вы освобождаете место для материального достатка.

Соблюдайте чистоту

Пыль и грязь, особенно на подоконниках и в углах, приводят к застою положительной энергии. Регулярная уборка удаляет устаревшую грязь и обеспечивает привлечение денег.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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