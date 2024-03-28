Все, что нужно знать о фольге: полезные советы для применения в быту

UAportal подготовил практические и творческие способы применения фольги, которые могут упростить повседневные задачи. В частности, этот предмет может быть универсальным инструментом для обустройства дома.

Стиральная машина

Шарики из фольги могут быть полезным дополнением к стиральной машине, поскольку они помогают предотвратить образование статического электричества на одежде. Кроме того, использование фольги может повысить эффективность стирки.

Сохранение тепла

Чтобы задержать тепло в доме, можно разместить фольгу за радиаторами, чтобы отбивать тепло обратно в комнату, а не разрешать ему выходить сквозь стены. Этот простой прием может повысить эффективность системы отопления и помочь снизить счета за электроэнергию.

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Заточка ножниц

Тупые ножницы можно наточить с помощью фольги, сложив ее в несколько слоев и прорезая ножницами слои. Этот процесс позволяет восстановить остроту лезвий без использования специальных инструментов для заточки.

Сохранение пищи теплой

Накрывая блюда фольгой, можно удержать тепло и сохранить блюда теплыми в течение длительного времени. Это особенно полезно при подаче пищи на открытом воздухе или при транспортировке блюд на вечеринки или посиделки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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