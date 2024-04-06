Вспомните свое детство: лучшие мультфильмы начала 2000-х

В течение 2001-2005 годов многочисленные анимационные фильмы наполняли зрителей радостью и вызывали слезы на глазах своим незабываемым юмором и трогательными историями. UAportal поделился подборкой лучших мультфильмов, которые сочетают в себе смех и эмоции, очаровывая зрителей по всему миру.

"Корпорация монстров"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год производства: 2001

Режиссер: Пит Доктер

"Корпорация монстров" – это анимационная приключенческая комедия, действие которой происходит в Монстрополисе, где монстры генерируют энергию, пугая детей. История разворачивается вокруг Салли, монстра с большим сердцем, и его одноглазого лучшего друга Майка Вазовски, которые случайно впустили в свой мир человеческую девочку Бу. Вместе Салли и Майк должны найти способ вернуть Бу домой, не раскрывая человеческому миру существование монстров.

"Лило и Стич"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 85 минут

Год производства: 2002

Режиссер: Крис Сандерс, Дин Деблуа

"Лило и Стич" – это анимационная комедия-приключение, рассказывающая трогательную историю молодой гавайской девочки Лило, которая взяла себе в качестве домашнего любимца озорного пришельца Стича. Фильм исследует прочную связь между Лило и Стичем, когда они преодолевают семейные трудности, понимают разногласия и истинное значение слова "охана".

"В поисках Немо"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2003

Режиссер: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич

"В поисках Немо" – это анимационная приключенческая комедия, рассказывающая историю рыбки-клоуна Марлина, который отправляется в опасное путешествие на поиски своего сына Немо, после того, как его выловил водолаз и поместил в аквариум. В сопровождении забывчивой, но чрезвычайно доброй рыбки Дори Марлин сталкивается с различными препятствиями, исследуя глубины океана, наполненные незабываемыми персонажами и ценными жизненными уроками.

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"Шрэк 2"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год производства: 2004

Режиссер: Эндрю Адамсон, Келли Эсбери

"Шрэк 2" – это анимационная фантастическая комедия и продолжение полюбившегося мультфильма "Шрэк". История начинается с того, что Шрэк и принцесса Фиона отправляются в Тридевятое царство, чтобы познакомиться с родителями Фионы. Вместе со своим верным другом ослом Шрэк и Фиона сталкиваются с проблемами, когда родители Фионы не одобряют их брак.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 86 минут

Год производства: 2005

Режиссер: Эрик Дарнелл

"Мадагаскар" – это анимационная приключенческая комедия, рассказывающая о захватывающих приключениях четырех животных зоопарка – зебры Марти, льва Алекса, жирафа Мелмана и бегемота Глории. Случайно попав на Мадагаскар, животные должны прокладывать свой путь через дикую природу, встречая уникальных персонажей и сталкиваясь с неожиданными вызовами.

Напомним, мы рассказали о боевиках, которые стоит посмотреть каждому.

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