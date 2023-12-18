"Вы ели рис?" вместо "Как дела?": Пять фактов о Южной Корее

Южная Корея, страна, завораживающая своим быстрым развитием и культурным разнообразием, оставляет многие аспекты общества и истории открытыми для мирового восприятия. Эта страна, находящаяся на юго-востоке Азии, имеет неповторимую комбинацию старинных традиций и современных достижений, формирующих ее неповторимую идентичность. UAportal подготовил пять увлекательных фактов, которые помогут лучше понять эту уникальную культуру и историю Южной Кореи.

Нетрадиционные музеи

Южная Корея гордится своими уникальными музеями, некоторые из которых можно считать достаточно своеобразными. Возьмем, например, Poopoo Land, музей, полностью посвященный всему, что связано с человеческими отходами. Здесь даже можно поучаствовать в замечательных "лайновых вечеринках".

Если этого недостаточно, есть музей Хевудже, имеющий форму гигантского туалета. Когда-то это был дом бывшего мэра, так любившего туалеты, что превратил свою резиденцию в музей. К тому же посещение этого музея бесплатно.

Альтернативные поздравления

В Южной Корее вместо традиционного "Как дела?" местные жители часто спрашивают: "Вы ели рис?". Это уникальное выражение вытекает из их заботливой натуры и искренней заинтересованности в вашем благополучии.

Оригинальная письменность

Письменность Южной Кореи, хангыль, является элегантным и практичным письмом. Она была разработана на основе форм, которые образуют наши губы при произношении отдельных букв. К хангылью корейцы полагались на сложные китайские иероглифы, что для многих было сложной задачей.

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Строгое обращение с отходами

В Южной Корее обращение с отходами – это серьезное дело, регулируемое строгими правилами. Надлежащая сегрегация мусора очень важна, и ее несоблюдение может привести к штрафам. Чтобы соблюдать эти правила, граждане должны использовать специальные мусорные пакеты, доступные в магазинах и супермаркетах, и выбрасывать их в соответствующие контейнеры.

Значение цвета чернил

В Южной Корее считается культурной традицией никогда не писать имя человека красными чернилами. Эта практика проникнута суевериями, поскольку считается, что это символизирует близкого к смерти или уже умершего человека, хотя это может показаться суеверным, эта давняя традиция имеет большое значение в южнокорейской культуре и считается крайне неуместной.

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