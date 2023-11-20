Вы точно этого не знали: лайфхаки с яичной скорлупой

Яйца – это не только вкусная и питательная пища, их скорлупа также наполнена пользой. Она содержит ценный состав – примерно 750 миллиграмм кальция, а также железо, марганец, серу, фосфор, кремний, коллаген и цинк. UAportal подготовил несколько интересных лайфхаков с использованием яичной скорлупы.

Маска для лица

Превратите яичную скорлупу в омолаживающую маску для лица, соблюдая простой процесс. Начните с мытья и сушки скорлупы, а затем измельчите ее в порошок с помощью ступки. Смешайте порошкообразную скорлупу с яичным белком и равномерно нанесите смесь на лицо. Оставьте на 30 минут и дайте ему полностью высохнуть.

Выводитель пятен из одежды

Попрощайтесь со стойкими пятнами с помощью яичной скорлупы. Положите несколько скорлупок вместе с тремя ломтиками лимона в закрытый тканевый мешочек. Отправьте этот мешочек в стиральную машину. Результат вас приятно удивит, ведь ваши вещи снова приобретут яркий и чистый вид.

Очистка посуды

Со временем на керамических кружках, чашках и вазах накапливаются неприглядные пятна, которые трудно удалить. Избавиться от них можно с помощью простого раствора из яичной скорлупы. Наполните загрязненную посуду водой, добавьте измельченную в порошок яичную скорлупу и оставьте смесь на ночь. На следующее утро тщательно вымойте и увидите удивительные результаты. Ваша посуда будет выглядеть как новенькая.

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Улучшение вкуса кофе

Перед приготовлением кофе добавьте измельченную яичную скорлупу к молотым кофейным зернам или положите в фильтр кофеварки. Скорлупа действует как природный подсластитель, улучшая вкус и уменьшая горечь.

Питательная добавка к блюдам

Для тех, кто часто употребляет яйца, скорлупа может служить отличным источником кальция. Начните с кипячения скорлупы в воде в течение минимум 10 минут, чтобы устранить примеси. После того как скорлупа высохнет, грейте ее в духовке при 200°C в течение 20 минут. После охлаждения измельчите скорлупу на мелкий порошок и храните в стеклянной банке, защищенной от влаги. Рекомендованная доза – половина чайной ложки, которая обеспечит здоровую добавку кальция для ваших кулинарных творений.

Защита от садовых вредителей

Защитите свои растения от вредителей при помощи использования яичной скорлупы. Разбрасывайте измельченную яичную скорлупу по всему саду, она действует как естественный барьер, отпугивающий таких существ, как улитки и гусеницы. Эти вредители, как правило, избегают острых предметов, что минимизирует угрозу вашему урожаю без использования химикатов или вредных препаратов.

Напомним, мы рассказывали о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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