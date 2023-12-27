Вы удивитесь: Пять интересных фактов об астрономии

Астрономия, интересная и важная область знаний, к сожалению, остается отсутствующей в учебных программах некоторых школ. Тем не менее, она открывает окно для изучения окружающей галактики и дает возможность глубже понять безграничность Вселенной, в которой мы живем. UAportal подготовил несколько интересных фактов об этой науке.

Неправильно трактованные каналы на Марсе

Понятие каналов на Марсе возникло из-за неправильного толкования итальянского астронома Скиапарелли. Он использовал слово "канал" для обозначения природных каналов, таких как русла рек или каньоны.

Однако в английском переводе было использовано слово "canals", касающееся исключительно искусственных каналов. Итак, колоссальный марсианский кратер размером примерно 400 на 460 км теперь имеет имя Скиапарелли, увековечивая его вклад.

Изменение климата на Земле

Хотя расстояние Земли от Солнца меняется в течение года, это мало влияет на наш климат. Основным фактором сезонных изменений является уклон земной оси. Итак, когда в Северном полушарии зима, в Южном – лето. Удивительно, но для того чтобы понять эту взаимосвязь, астрономии понадобилось немало времени.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Случайное название "Теории Большого взрыва"

Интересно, что название "Теория большого взрыва" возникло из речи критика, а не одного из ее поклонников. Однако резонансное название нашло отклик среди поклонников астрономии и впоследствии приобрело широкую популярность.

Древняя астрономическая любознательность

Древние цивилизации демонстрировали большой интерес к астрономии, о чем свидетельствуют реликвии, которым более тысячи лет – они появились раньше египетских пирамид. Следует упомянуть, в частности, культовый Стоунхендж в Англии, свидетельствующий об их увлечении астрономией.

Открытие большого космоса

Лишь в начале 20 века астрономы поняли, что наша солнечная система является крошечной частью огромной галактики, которая существует среди многих других.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !