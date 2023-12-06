Вы удивитесь: пять психологических фактов о человеке

Психология остается загадочной сферой, где специалисты способны расшифровывать действия и эмоции людей на основе их поведения. UAportal рассказывает интересные факты о психологии человека.

1. Человеческий разум обладает способностью удерживать в памяти до четырех объектов в любой момент времени. Более того, наша ментальная способность хранить информацию ограничена девятью элементами. Большинство информации находится в нашей кратковременной памяти, продолжающейся максимум тридцать секунд. Повторное влияние некоторых элементов укрепляет их позицию в нашем сознании.

2. Интересно, что подход мозга к чтению не так прост, как можно было бы подумать. Даже когда мы сталкиваемся с перепутанным набором букв, мы можем понять текст. Это происходит потому, что наш мозг придает приоритет первой и последней буквам слова, в то время как остальные могут существовать в неупорядоченном виде.

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3. Удерживать внимание в течение длительного времени оказывается сложной задачей, даже если вы погружены в увлекательную тему. Приблизительно через семь минут, независимо от наших намерений, внимание естественно ослабевает. Чтобы предотвратить это, необходимо делать перерывы.

4. Мечтать – неотъемлемая часть человеческой природы. Психологи считают, что значительная часть нашего времени, около 30%, тратится на мечты. Кроме того, те, кто часто прибегает к образному мышлению, как правило, обладают повышенными творческими способностями.

5. Процесс формирования привычки требует времени и упорства. Специалисты обнаружили, что для закрепления привычки обычно требуется не менее 66 дней. Причем людям, стремящимся выработать привычку заниматься спортом, нужно еще больше времени, поскольку для этого обычно требуется в полтора раза больше времени, чем обычно.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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