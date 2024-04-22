Выбираем качественное куриное мясо: на что обратить внимание

При покупке куриного мяса для каждого важно выбрать самое свежее. UAportal узнал, как цвет, запах, упругость и знание об условиях хранения помогут выбрать качественную курицу.

Цвет мяса

При определении качества куриного мяса важно обратить внимание на его цвет. Следует отметить, что на поверхности курицы не должно быть слизи или чрезмерной влажности, являющихся признаками того, что товар испорчен. Свежее и качественное мясо должно иметь розовый или светло-красный цвет.

Запах мяса

Еще один способ определить качество куриного мяса – понюхать его. Свежая курятина должна обладать нейтральным запахом. Если вы чувствуете кислый или неприятный аромат, лучше не покупать такое мясо, поскольку это может свидетельствовать о его испорченности. Кроме того, обратите внимание на любые сильные или резкие запахи, поскольку они также могут являться признаком того, что курятина уже не свежа.

Проверка упругости

Качественное куриное мясо должно иметь волокнистую текстуру. При выборе курицы нажмите на нее – она должна быть упругой. Избегайте курятины, которая скользкая и слишком мягкая, поскольку это может свидетельствовать о том, что она испортилась. Всегда проверяйте, чтобы кожура птицы была гладкой без синяков и повреждений.

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Условия хранения

Очень важно, чтобы мясо хранилось при правильной температуре. Покупая курицу, убедитесь, что она хорошо охлаждена. Выбирайте куриное мясо, которое хорошо упаковано и находится в холодильнике отдельно от других сырых продуктов.

Проверьте срок годности

Напоследок, всегда проверяйте срок годности на упаковке, чтобы убедиться, что вы приобретаете свежее куриное мясо. Избегайте покупать продукты, срок годности которых должен закончиться.

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