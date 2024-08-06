Выращивание лаванды: секреты успешной посадки и ухода

Что нужно помнить при высадке растения

UAportal подготовил советы по высадке и уходу за лавандой. Кроме своей эстетической привлекательности, растение используют в народной медицине и даже могут быть применены в напитках и кулинарных деликатесах.

Виды лаванды

Воображая себе лаванду, большинство людей представляют яркие фиолетовые кусты. Однако существует широкий выбор сортов этого растения, отличающихся увлекательными оттенками. От успокаивающего голубого и элегантного белого до нежного розового и яркого зеленого палитра цветов чрезвычайно разнообразна.

Согласно общепризнанной классификации, лаванда делится на два основных вида: британскую и французскую. Британская отличается тонкими листьями и удлиненными колосовидными соцветиями, что делает ее популярным выбором для ландшафтного дизайна. В отличие от нее, французская более нежная и менее морозостойкая, с более широкими листьями.

Идеальные условия для посадки

Лаванда – солнцелюбивое растение, процветающее на открытых солнечных участках. Хотя она может выдерживать и полутень, цветение в таких условиях может быть ограничено.

Читайте также: Орхидеи дадут потрясающие цветы, если подкормить их этим удобрением

Важно отметить, что в тенистых местах растение теряет свой декоративный вид, а его ветви вытягиваются, что приводит к менее обильному цветению. Поскольку лаванда плохо переносит чрезмерную влажность почвы, следует избегать ее высадки на сырых или переувлажненных участках.

Техника и время посадки

Лаванда чувствительна к пересадке, поэтому тщательная планировка имеет решающее значение. Желательно заранее определить место посадки. Для достижения оптимальных результатов выбирайте сорта кустов хорошо приспособленные к вашему местному климату.

Перед посадкой кустов лаванды убедитесь, что они хорошо политы, погрузив корни в воду примерно на 30 минут. Выкопайте ямки шириной и глубиной 30 сантиметров, затем вставьте куст и засыпьте его смесью почвы и компоста. Тщательно полейте только что высаженное растение, чтобы способствовать правильному укоренению.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!