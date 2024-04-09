Выращивание вкусных арбузов и сочных дынь: как выбрать лучшие даты посадки в апреле

Арбузы и дыни известны своим сладким вкусом и уникальной текстурой. UAportal, подготовил рекомендации по датам, когда лучше высаживать эти культуры.

Выбор правильного времени для посадки имеет решающее значение как для арбузов, так и для дынь, поскольку эти растения преуспевают в теплых условиях.

Готовим место для посадки

В Украине лучшее время для посева семян арбузов и дынь является вторая половина апреля. Однако перед посадкой важно правильно подготовить грядку. Приблизительно за неделю до посева семян нужно накрыть отведенный участок мешком или подобным покрытием, чтобы повысить температуру грунта на несколько градусов. Температура под накрытием может подняться примерно до 20 градусов, создавая среду для оптимального прорастания семян.

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Высадка

Некоторые садоводы также учитывают лунный календарь при определении времени посадки, считая, что он может повлиять на урожайность. Для тех, кто придерживается этой практики, наиболее благоприятными днями в апреле 25 и 26 числа.

Дополнительными днями, когда можно высаживать культуры в этом месяце, являются 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27 и 30 числа. Нежелательным для посадки считается 15 апреля.

Для обеспечения успешного роста рассады необходима правильная подготовка семян. Его следует отсортировать по размеру, а сильные растения отделить от слабых при посадке в разные контейнеры.

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