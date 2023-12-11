Вышла замуж вопреки матери: Топ-5 интересных фактов о жизни Леси Украинки

О Лесе Украинке, которую в школе часто изображают как отважную писательницу и дочь каменщика, можно узнать много нового. UAportal предлагает пять интересных фактов, проливающих свет на выдающуюся писательницу.

Воспитание отцом

Рождение Леси Украинки принесло особые испытания, поскольку ее мать была больна и должна была на полгода поехать на лечение в Европу. Поэтому отец Леси посвятил себя воспитанию ее и сестры, создав уникальную семейную модель, которая все еще нетрадиционной для современного украинского общества.

Дистанционное образование

Все дети Косачей, включая Лесей, получили начальное образование дома. Свои знания они пополняли благодаря маминым переводам известных детских произведений из мировой литературы. Даже во время болезни с 10-летнего возраста Леся продолжала обучение дома с частными репетиторами по таким предметам, как греческий и латинский языки, а также под руководством матери французского и немецкого языков.

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Увлечение восточной культурой

Рано обнаружив то, что сейчас мы назвали бы настойчивостью и прозорливостью, Леся глубоко погрузилась в культуру Древнего Востока. Ее решение создать учебник по восточной истории для детей в возрасте 19 лет подтверждает его стремление расширять свои знания и делиться ими с другими.

Вышла замуж вопреки матери

Авантюрный дух Леси Украинки проявляется в ее браке, который она приняла вопреки воле матери. Ее гражданский союз с Климентом Квиткой, молодым человеком без стабильного дохода, напоминает нам, что Леся была готова бросить вызов общественным нормам и традициям.

Почтительное прощание

Смерть Леси Украинки в 1913 году в селе Сурами, Грузия, была отмечена трогательным захоронением в Киеве. Несмотря на официальные запреты и вмешательства, сотни граждан собрались, чтобы отдать ей почет. Во время процессии ее гроб несли шесть влиятельных украинских женщин.

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