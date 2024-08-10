Высокая прочность и минимальная эластичность: что следует знать о габардиновой ткани
UAportal подготовил материал о габардиновой ткани. Узнайте ее преимущества и недостатки, чтобы принять обоснованное решение по использованию ткани.
Преимущества
Износостойкость
Габардин обладает высокой прочностью, что делает его идеальным материалом для часто используемых костюмов и брюк.
Устойчивость к складкам
Одежда из габардина сохраняет гладкий и отполированный вид благодаря своей стойкости к складкам.
Устойчивость к погодным условиям
Габардин обеспечивает отличную защиту от мелкого дождя и тумана благодаря своей высокой водоотталкивающей способности.
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Недостатки
Склонность к загрязнению
Пятна могут глубоко въедаться в волокна габардина, что затрудняет их удаление.
Ограниченная способность к растяжению
Габардин обычно обладает минимальной эластичностью, что может повлиять на комфорт и удобство одежды.
Химчистка
Надлежащий уход за габардиновой тканью часто предполагает проведение химической чистки.
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