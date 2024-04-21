Xiaomi 14 дебютирует за пределами Китая на MWC 2024

Xiaomi, известный производитель смартфонов, недавно представил в Китае свою долгожданную флагманскую серию смартфонов Xiaomi 14. Однако появились интересные новости, свидетельствующие о том, что Xiaomi сейчас готовится к глобальному выпуску устройства. UAportal рассказывает детали.

Индийский инсайдер сообщил, что Xiaomi 14 отметит свой международный дебют за пределами Китая 27 февраля на выставке Mobile World Congress (MWC) в 2024 году.

Процессор и дисплей

Ожидается, что глобальная версия Xiaomi 14 будет снабжена впечатляющим набором функций, включая мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, защиту IP68 для повышения прочности, AMOLED-дисплей со стеклом Gorilla Glass Victus для исключительной защиты экрана.

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Камера и аккумулятор

Также флагман будет иметь высокопроизводительную тройную заднюю камеру 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп для впечатляющих селфи, стереодинамики для увлекательного прослушивания звука, а также мощный аккумулятор емкостью 4610 мАч с поддержкой проводной и бездротовой проволоки. на 10 Вт.

Стоит отметить, что, по слухам, топовая модель серии Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, останется эксклюзивом китайского рынка и не будет доступна во всем мире.

Энтузиасты Xiaomi по всему миру с нетерпением ждут глобального релиза, поскольку Xiaomi 14 обещает обеспечить передовые технологии и исключительный пользовательский опыт. Благодаря своим поразительным техническим характеристикам и оптимизированной производительности, Xiaomi продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке смартфонов, предлагая потребителям флагманский вариант премиум-класса.

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