Xiaomi расширяет линейку игровых мониторов: Что известно о Redmi G Pro

UAportal рассказал, что Xiaomi продолжает разнообразить свой ассортимент игровых мониторов Redmi, представив новую модель. Монитор Redmi G Pro оснащен 27-дюймовой Mini LED-панелью с регулируемой динамической подсветкой.

Благодаря впечатляющей пиковой яркости 1000 нит и поддержке HDR1000, этот дисплей обеспечивает яркое и реалистичное изображение для увлекательного игрового опыта. Среди достопримечательностей Redmi G Pro – частота обновления 180 Гц, быстрое время отклика 1 мс и технология FreeSync, устраняющая разрывы экрана и обеспечивающая плавность игрового процесса.

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Коэффициент динамической контрастности монитора достигает поразительных 1000000:1, что еще больше повышает качество изображения. Кроме того, сертификация TÜV гарантирует комфорт для глаз во время длительного использования, а дисплей поддерживает более 1,07 млрд цветов, обеспечивая широкий диапазон ярких оттенков.

Монитор Redmi G Pro также предлагает удобные возможности подключения, включая порты HDMI 2.0 и DP 1.4. Они обеспечивают беспрепятственную интеграцию с различными устройствами.

Что касается цены и доступности, заинтересованные клиенты в Китае уже могут оформить предварительный заказ. Монитор Redmi G Pro можно будет приобрести по конкурентоспособной цене в 300 долларов США.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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