Яркие и веселые мультфильмы для всех возрастов: что посмотреть

UAportal подготовил подборку мультфильмов, в которых вас ждут яркие приключения, трогательные истории и волшебные персонажи. Эти истории очаровали зрителей всех возрастов.

"Тролли. Мировой тур"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год производства: 2020

Главный продюсер: DreamWorks Animation

В "Тролли. Мировой тур" королева Поппи и Бранч возвращаются, чтобы вместе со своими друзьями отправиться в эпическое музыкальное происшествие. Они узнают, что их королевство троллей – лишь одно из шести музыкально разнообразных племен троллей, каждое из которых имеет свой собственный жанр музыки. Они должны объединиться, чтобы спасти свой мир от злой рок-королевы, которая хочет уничтожить всю другую музыку.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

В мультфильме "Душа" мы следуем за Джо Гарднером, страстным джазовым музыкантом и учителем музыки в средней школе. После неожиданной аварии душа Джо отправляется в путешествие по Большому Потустороннему миру, где души развиваются еще до рождения. Там он объединяется со скептически настроенной душой по имени 22, чтобы найти путь к своему телу и познать истинную радость и магию жизни.

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

Действие мультфильма "Лука" разворачивается в живописном приморском городке на итальянской Ривьере и рассказывает о чрезвычайных происшествиях юного морского жителя по имени Лука и его нового друга Альберто. Лето раскрывает свое волшебство, когда они исследуют человеческий мир, смакуют мороженое и приобретают незабываемые впечатления. Однако им приходится скрывать свои настоящие имена от любознательных горожан, что придает их путешествию неожиданный поворот.

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"Митчеллы против машин"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Sony Pictures Animation, Lord Miller Productions

"Митчеллы против машин" начинает увлекательный хаос, когда странная семья Митчелов оказывается в эпицентре восстания роботов. Кэти Митчелл, креативный и технически подкованный подросток, поступающий в киношколу, полон решимости спасти человечество, когда все электронные устройства обращаются против людей через ИИ-помощника по имени PAL.

"Удача"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год производства: 2022

Главный продюсер: Paramount Animation, Nickelodeon Animation Studios

"Удача" – это волшебный и трогательный анимационный фильм, действие которого происходит в мире удачи и неудач. Он рассказывает о приключениях молодой и невезучей девочки по имени Нудл, случайно наталкивающейся на тайный подземный мир, где создают везение. Узнав, что везение не случайно, а управляемое, Нудл объединяется с группой ангелов удачи, чтобы воспрепятствовать дерзкой богине неудач Ване взять власть в свои руки.

Напомним, мы рассказали о романтических лентах, которые поднимут настроение каждому.

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