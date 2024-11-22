Яворивский пирог – часть нематериального культурного наследия Украины!
Для его приготовления мы берем только украинские продукты, ведь поддержка наших производителей очень важна. Украинское – это не просто вкусно, но способ поддержать своих, родных.
На 1 большой пирог – форма 26 см
Тесто:
180 г молока
20–22 г свежих дрожжей
35 г сахара
2 желтка
350 г муки
25 г масла
6 г соли
550 г картофельного пюре (просто отварной картофель)
500 г вареной гречки (200 г крупы)
400 г лука
400 г мясной подбрюшины
Тмин, Дрогобычская соль
Тесто – в теплое молоко добавляю сахар, дрожжи, просеянную муку, растительное масло, соль и замешиваю мягкое тесто. Даю постоять в теплом месте, чтобы хорошо подошло.
- 200 г крупы добавляю к 330 г воды, солю и варю рассыпчатую кашу.
- подбрюшину нарезаю кубиками, поджариваю на сковороде и добавляю нарезанный кубиками лук, жарю до золотистого цвета.
- смешиваю картофельное пюре, гречку и шкварки с луком, довожу по вкусу.
Тесто тонко валю, добавляю начинку и осторожно закрываю тестом сверху.
Перекладываю в форму швом вниз, смазываю яйцом, посыпаю солью и тмином. Даю немного подойти (около получаса) и выпекаю при температуре 170 градусов около 40 минут.
Можно есть как горячим, так и холодным!
К нему прекрасно подходит соус из сметаны с хреном и укропом, или же традиционная мачанка – подливка из отварных сушеных грибов с луком (иногда с морковью), заправленная грибным отваром и золотистой поджаренной мукой.