Забудьте о химических средствах: как убрать с помощью газировки

Откройте для себя простые и эффективные способы уборки с помощью газировки, которые сделают домашнюю работу проще. UAportal подготовил рекомендации, чтобы облегчить заботы.

Уборка туалета

В процессе очищения в унитаз можно налить банку когда и оставить на час, чтобы расщепить стойкие пятна. После этого чашу можно почистить и смыть, в результате чего поверхность станет чище.

Используя этот метод каждую неделю, вы можете поддерживать унитаз в чистоте с минимальными усилиями. Этот практичный и экологичный способ уменьшает потребность в агрессивных химических моющих средствах, обеспечивая более простой способ поддерживать чистоту в туалете.

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Поверхности

Эффективный метод очистки стеклянных поверхностей заключается в нанесении кока-колы на ткань или губку и использовании ее для удаления грязи и пятен из стекла. Содержащийся в газировке углекислый газ способствует поднятию и устранению грязи.

В результате чего стекло становится чистым и блестящим. Использование этого продукта позволяет достичь профессионального уровня чистоты без особого труда.

Жир и нагар

Использовать кока-колу для устранения жирных пятен на кухне очень просто – налейте небольшое количество вещества на пораженный участок и оставьте на несколько минут. Кислота, содержащаяся в газировке, расщепляет и поднимает жирные пятна, позволяя легко удалить их губкой или тряпкой.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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