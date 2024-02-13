Зачем аспирин добавлять к стирке одежды: Интересные лайфхаки

Аспирин пригодится не только как средство от головной боли. UAportal рассказывает, что он может помочь избавиться от основных проблем, возникающих во время стирки.

Отбеливание белья

Две таблетки аспирина следует раздавить и растворить в миске с теплой водой. Замочите белую одежду в этом растворе не менее 30 минут. Аспирин эффективно отбелит белье и удалит любое пожелтение или изменение цвета. После одежду следует постирать в обычном режиме.

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Выведение пятен

Для стойких пятен на одежде, особенно на деликатных тканях, раздавите таблетку аспирина и сделайте из нее пасту, добавив несколько капель воды. Нанесите пасту прямо на пятно и оставьте примерно на 15 минут.

Затем осторожно потрите ткань, чтобы аспириновая паста проникла в пятно. После этого одежду можно стирать как обычно, а аспирин поможет вывести пятно, не повредив ткань.

Освежаем ткани

Чтобы освежить полотенца или постельные принадлежности, добавьте несколько таблеток аспирина в миску с теплой водой. Аспирин поможет нейтрализовать неприятные запахи и оставит ткани пахнущие свежестью. Этот метод идеально подходит для вещей, хранящихся в шкафах или ящиках, давая текстилю новую жизнь с минимальными усилиями.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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