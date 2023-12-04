Зачем фольга во время глажки: эффективный лайфхак

Глажка может занять много времени, но знали ли вы, что алюминиевая фольга, часто используемая на кухнях, может ускорить этот процесс? UAportal рассказывает, как использовать фольгу для упрощения процедуры глажения с помощью этих простых советов:

1. Снимите чехол с гладильной доски

Повысьте эффективность, слегка изменив гладильную доску. Начните со снятия специального чехла с гладильной доски.

2. Положите фольгу

Уложите лист фольги прямо на поверхность гладильной доски. Убедитесь, что блестящая сторона фольги направлена вверх для достижения наилучшего результата.

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3. Наденьте чехол

Положите вещь, которую хотите погладить, на фольгу. Затем наденьте чехол на доску.

4. Преимущества светоотражения

Серебряная фольга отражает тепло утюга, эффективно разглаживая ваши брюки или юбку одним быстрым движением.

5. Защита от нагара

Волнуетесь, что потемневшая подошва утюга может испачкать вашу одежду? Защитите его, завернув утюг в фольгу так, чтобы блестящая сторона напрямую контактировала с тканью.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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