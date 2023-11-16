Зачем в квартире держать денежное дерево: его свойства

UAportal рассказывает, что верования и суеверные практики могут влиять на сознание людей, заставляя их надеяться на приметы, чудеса и мистические ритуалы. Среди таких нетрадиционных верований – идея о том, что растение с круглыми, рыхлыми листьями, известное как денежное дерево, может улучшить финансовое положение семьи.

Научная точка зрения

Денежное дерево, толстянка или крассула – все это разные названия одного и того же растения. Некоторые утверждают, что листья этого растения очищают воздух и поглощают отрицательную энергию, что приводит к созданию более положительной атмосферы. Однако реальность не столь однозначна.

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Листья денежного дерева содержат мышьяк, который представляет значительную опасность при употреблении, особенно если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные. Важно помнить об этом и хранить денежное дерево в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Суеверия

Если денежное дерево увядает или болеет, считается, что это предвещает будущие финансовые затруднения.

Согласно философии фэн-шуй, денежное дерево олицетворяет "женскую" энергию, или "инь", и избыток этой энергии в домохозяйстве может привести к повышению пассивности и пессимизма. Уравновешивание этой энергии путем введения растений с энергией "янь" якобы может поправить ситуацию.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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