Зачем засыпать пищевую соду в лоток стиральной машины: лайфхак, о котором мало кто знает

Поддерживать безупречный порядок в доме – цель, о которой мечтает каждая опытная хозяйка. От кухонных приборов до сантехники – каждая вещь заслуживает тщательной чистоты. Среди них стиральная машина, играющая важную роль в упрощении стирки белья. Однако со временем невидимые остатки моющих средств часто скапливаются, что приводит к неприятному запаху и грязным отложениям в пластиковом лотке.

UAportal рассказывает, как эффективно очистить лоток для порошка и кондиционера в стиральной машине.

К счастью, решение заключается в трех распространенных бытовых ингредиентах: пищевой соде, перекиси водорода и хозяйственном мыле. Эти универсальные вещества не только помогают выполнять различные чистящие задачи, но и оказываются очень полезными для устранения устойчивых загрязнений в стиральной машине.

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Чтобы приготовить эффективный очищающий раствор, вам понадобится 50 мл перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды и небольшое количество натертого мыла. Смешайте эти ингредиенты в емкости до получения густой пены – мощного средства против нежелательного налета.

Осторожно извлеките лоток стиральной машины. Обильно нанесите приготовленный раствор на лоток, убеждаясь, что он покрывает все участки. Оставьте средство действовать примерно на 30 минут. За это время моющие средства тщательно справятся с накопившимися пятнами и остатками.

По истечении указанного времени протрите и промойте лоток. Обращайте особое внимание на все устаревшие желтые пятна. Соблюдение такой процедуры очистки, несомненно, продлит срок службы стиральной машины, а вы получите свежую и чистую поверхность лотка.

Напомним, мы рассказали, что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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