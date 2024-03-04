Загляните в царство ужасов: топ-5 самых страшных фильмов

UAportal заглянул в темноту с помощью специально подобранной коллекции ужастиков, покоривших зрителей по всему миру. Эти фильмы точно не оставят вас равнодушными.

"Солнцестояние"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: ужасы, драма, мистика

Страна производства: США, Швеция

Продолжительность: 148 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Ари Астер

Во время летнего отдыха в Швеции группа друзей попадает в ловушку идиллических, но очень зловещих традиций языческого культа. Главный герой Дани, сражающийся с недавними личными трагедиями, сталкивается с ужасом ритуалов культа, когда праздник Ивана Купала раскрывает свое настоящее, ужасное лицо.

Читайте также: Любопытно взрослым и детям: какие мультфильмы посмотреть вечером с семьей

"Тихое место 2"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: ужасы, фантастика, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год производства: 2020

Режиссер: Джон Красински

После травматических событий первого фильма семья Эбботтов отправляется в неизвестное, где тишина продолжает оставаться убежищем от монстров с острым слухом. Выявляя новые угрозы и неожиданных союзников, они вскоре осознают, что существа – не единственная опасность в этом безлюдном мире.

"Маяк"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: ужасы, драма, фэнтези

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 109 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Роберт Эггерс

На изолированном острове два смотрителя маяка оказываются замкнутыми в состоянии безумия, вызванного изоляцией и старыми кошмарами. По мере того, как реальность становится тоньше, древний маяк и его тягостный свет оказывают сверхъестественное воздействие, переплетая миф и утрату здравого смысла.

"Реинкарнация"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: ужасы, драма, мистика, тайна

Страна производства: США

Продолжительность: 127 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Ари Астер

После смерти бабушки Грэмив начинает раскрываться ряд зловещих тайн, налагающих на них неотвратимое проклятие. Героиня Тони Коллетт борется с нарастающим ужасом, поскольку ее дети демонстрируют все более странное поведение, намекая на темное наследие, которое передается из поколения в поколение.

"Оно 2"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: ужасы, фэнтези, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 169 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Энди Мушиэтти

Клуб неудачников возвращается к Дерри, чтобы победить своего заклятого врага детства Пеннивайза, который появляется с мстительной яростью спустя 27 лет. Их воссоединение распутывает давно подавленные страхи и объединяет их против коварного клоуна, в то время как они противостоят ужасам, формирующим их общее прошлое.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !