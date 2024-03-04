Загляните в царство ужасов: топ-5 самых страшных фильмов
UAportal заглянул в темноту с помощью специально подобранной коллекции ужастиков, покоривших зрителей по всему миру. Эти фильмы точно не оставят вас равнодушными.
"Солнцестояние"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: ужасы, драма, мистика
Страна производства: США, Швеция
Продолжительность: 148 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Ари Астер
Во время летнего отдыха в Швеции группа друзей попадает в ловушку идиллических, но очень зловещих традиций языческого культа. Главный герой Дани, сражающийся с недавними личными трагедиями, сталкивается с ужасом ритуалов культа, когда праздник Ивана Купала раскрывает свое настоящее, ужасное лицо.
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"Тихое место 2"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: ужасы, фантастика, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 97 минут
Год производства: 2020
Режиссер: Джон Красински
После травматических событий первого фильма семья Эбботтов отправляется в неизвестное, где тишина продолжает оставаться убежищем от монстров с острым слухом. Выявляя новые угрозы и неожиданных союзников, они вскоре осознают, что существа – не единственная опасность в этом безлюдном мире.
"Маяк"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: ужасы, драма, фэнтези
Страна производства: США, Канада
Продолжительность: 109 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Роберт Эггерс
На изолированном острове два смотрителя маяка оказываются замкнутыми в состоянии безумия, вызванного изоляцией и старыми кошмарами. По мере того, как реальность становится тоньше, древний маяк и его тягостный свет оказывают сверхъестественное воздействие, переплетая миф и утрату здравого смысла.
"Реинкарнация"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: ужасы, драма, мистика, тайна
Страна производства: США
Продолжительность: 127 минут
Год производства: 2018
Режиссер: Ари Астер
После смерти бабушки Грэмив начинает раскрываться ряд зловещих тайн, налагающих на них неотвратимое проклятие. Героиня Тони Коллетт борется с нарастающим ужасом, поскольку ее дети демонстрируют все более странное поведение, намекая на темное наследие, которое передается из поколения в поколение.
"Оно 2"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: ужасы, фэнтези, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 169 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Энди Мушиэтти
Клуб неудачников возвращается к Дерри, чтобы победить своего заклятого врага детства Пеннивайза, который появляется с мстительной яростью спустя 27 лет. Их воссоединение распутывает давно подавленные страхи и объединяет их против коварного клоуна, в то время как они противостоят ужасам, формирующим их общее прошлое.
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