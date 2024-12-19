Запеченный ботат с тремя разными начинками

Запеченный батат и три начинки к нему

Обожаю этот сладкий картофель – и фри, и просто запеченный, и еще больше с разными "начинками".

А еще батат очень хорошо сочетается с голубым творогом.

Люблю ДорБлю. Он умеренно острый, пряный, пикантный и немного грибной – можно есть как самостоятельно, так и добавлять в блюда.

Батат смазываю растительным маслом, подсаливаю и запекаю в фольге при температуре 190°C примерно 50 минут, пока он не станет мягким.

Проверяйте готовность шпажкой – большие клубни могут готовиться немного дольше!

Готовый батат разрезаю не до конца, добавляю кусочек масла и плавленый или твердый сыр и вилкой замешиваю все в однородную массу.

А теперь сверху выкладываю начинки:

Сырный салат:

2 вареных яйца

80–100 г твердого сыра

70 г майонеза

Получеска чеснока

Свежий укроп

Соль, перец

Все натираю на терке и смешиваю.

Добавляю кусочки яркого DORBLU сверху.

Салат с ветчиной:

2 вареных желтка

1 ст. л. горчицы

Порезанный белок

60 г майонеза

80 г твердого сыра

80 г ветчины

Зеленый лук

Желтки растираю с горчицей, добавляю майонез, мелко нарезанные белки и ветчину. Натираю сыр, смешиваю все и выкладываю кусочки DORBLU сверху.

Жареные грибы:

Жареные грибы (можно с луком).

Выкладываю грибы на батат и добавляю кусочки DORBLU.

Вместе с начинкой и кусочками голубого сыра ставлю в духовку на 2–3 минуты, чтобы блюдо стало горячим сверху.

Готово и очень вкусно.

Обнял.

А вы любите батат?