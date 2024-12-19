Запеченный ботат с тремя разными начинками
Запеченный батат и три начинки к нему
Обожаю этот сладкий картофель – и фри, и просто запеченный, и еще больше с разными "начинками".
А еще батат очень хорошо сочетается с голубым творогом.
Люблю ДорБлю. Он умеренно острый, пряный, пикантный и немного грибной – можно есть как самостоятельно, так и добавлять в блюда.
Батат смазываю растительным маслом, подсаливаю и запекаю в фольге при температуре 190°C примерно 50 минут, пока он не станет мягким.
Проверяйте готовность шпажкой – большие клубни могут готовиться немного дольше!
Готовый батат разрезаю не до конца, добавляю кусочек масла и плавленый или твердый сыр и вилкой замешиваю все в однородную массу.
А теперь сверху выкладываю начинки:
Сырный салат:
2 вареных яйца
80–100 г твердого сыра
70 г майонеза
Получеска чеснока
Свежий укроп
Соль, перец
Все натираю на терке и смешиваю.
Добавляю кусочки яркого DORBLU сверху.
Салат с ветчиной:
2 вареных желтка
1 ст. л. горчицы
Порезанный белок
60 г майонеза
80 г твердого сыра
80 г ветчины
Зеленый лук
Желтки растираю с горчицей, добавляю майонез, мелко нарезанные белки и ветчину. Натираю сыр, смешиваю все и выкладываю кусочки DORBLU сверху.
Жареные грибы:
Жареные грибы (можно с луком).
Выкладываю грибы на батат и добавляю кусочки DORBLU.
Вместе с начинкой и кусочками голубого сыра ставлю в духовку на 2–3 минуты, чтобы блюдо стало горячим сверху.
Готово и очень вкусно.
Обнял.
А вы любите батат?