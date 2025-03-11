Запеканка с творогом и ягодами: идеальный десерт

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Это десерт, покоряющий сердце каждого гостя!

Ингредиенты (форма 20 см):

• Тесто фило – 200 г;

• Масло растительное – для смазки;

• Орех грецкий – 100-150 г;

• Сыр кисломолочный – 350 г;

• Сливочный творог – 150 г;

• Яйца – 2 шт;

• Сметана – 150 г;

• Ванильный сахар – 1 пакетик;

• Сахар – 120 г;

• Замороженные ягоды (малина, вишня, клубника) – 200 г.

Способ приготовления:

1. Форму застелить пергаментом, тесто фило нарезать полосками, выложить в форму, смазывая каждый слой маслом.

2. Размельчить орехи и высыпать их на дно формы.

3. Смешать творог, сливочный творог, яйца, сметану, ванильный сахар и сахар. Перебить блендером до однородности.

4. Вылить массу в форму, сверху равномерно распределить замороженные ягоды.

5. Выпекать при температуре 170 С 40-50 минут. Дать остыть перед подачей.