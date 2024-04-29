Защита дома от темных сил: как правильно разместить веник

В каждом доме сохраняется уникальная энергетика, которая создавалась годами. В верованиях наших предков особое значение имели обычные веники, способные как притягивать удачу, так и приносить несчастья, если их неправильно хранить. UAportal узнал, где и как их следует хранить.

За дверью

Согласно мудрости наших предков, веник никогда не следует располагать у входной двери. Это может заблокировать поток положительной энергии в доме, что может привести к несчастью.

Защита порога

В случае, когда ожидается незваный гость, размещение веника у порога может действовать как защитный барьер от негатива. После их визита очень важно подмести порог и немедленно вернуть веник на место.

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Ванная комната и гостиная

Хранить веник в ванной или туалете категорически запрещено. Это связано с тем, что такое размещение может привести к проблемам со здоровьем. Также не стоит держать веник в гостиной, поскольку это может увеличить вероятность конфликтов и недоразумений в семье.

Чистота и порядок

Веник в домохозяйстве всегда должен быть ухоженным, чистым и чистоплотным. Лучше всего держать его в вертикальном положении на ручке. Считается, что подобная позиция повышает эффективность веника в борьбе с отрицательными силами.

Правильное хранение

Наши предки отмечали, что место для хранения веника должно оставаться частным, подальше от посторонних глаз. В идеале рекомендуется в каморке, где веник будет защищен от излишнего внимания.

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