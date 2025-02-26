Заварные пирожные с кремом пралине: станут вашим любимым десертом

Эти пирожные точно станут вашим любимым десертом. Они не только вкусны, но и просты в приготовлении!

Для теста:

• Сливочное масло – 75 г;

• Вода – 250 мл;

• Мука – 125 г;

• Яйца – 2-3 шт.

• Щепотка соли.

Для пролины:

• Сахар – 100 г;

• Орехи – 100 г.

Для заварного крема:

• Молоко – 300 мл;

• Яйцо – 1 шт;

• Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Для декора:

• Черный шоколад.

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешать масло, соль и воду, довести до кипения.

2. Добавить муку, перемешать. Дать остыть, затем вмешать подбитые яйца.

3. Переложить тесто в кондитерский мешок, отсадить на противень.

4. Выпекать 15 мин при 190°С, затем еще 15-20 мин при 170°С. После выпечки оставить в духовке на 10 мин.

5. На сухой сковороде растопить сахар до карамельного состояния, добавить орехи, перемешать.

6. Переложить массу на пергамент, дать остыть, затем измельчить в пасту в блендере.

7. Молоко подогреть до парения.

8. Отдельно смешать яйцо с крахмалом, тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая.

9. Заварить крем до загустения, добавить пралине, перемешать.

10. Наполнить пирожным кремом, полить растопленным черным шоколадом.