Завтрак за 5 минут: готовлю каждый день
Готовлю так почти каждое утро – просто, быстро и очень вкусно. Попытайтесь и вы.
Ингредиенты:
- яйца
- томаты
- крем-сыр
- специи (по вашему вкусу)
- слабосоленый лосось
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца до однородности
2. Готовим омлет на сковороде
3. Нарезаем томаты кружочками, намазываем их крем-сыром и выкладываем на омлет
4. Посыпаем любимыми специями и добавляем кусочки слабосоленого лосося.
5. Составляем омлет пополам, как тост — и готово!
Нежный, ароматный и сытный завтрак в считанные минуты.