Завтрак за 5 минут: готовлю каждый день

Готовлю так почти каждое утро – просто, быстро и очень вкусно. Попытайтесь и вы.

Ингредиенты:

- яйца

- томаты

- крем-сыр

- специи (по вашему вкусу)

- слабосоленый лосось

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца до однородности

2. Готовим омлет на сковороде

3. Нарезаем томаты кружочками, намазываем их крем-сыром и выкладываем на омлет

4. Посыпаем любимыми специями и добавляем кусочки слабосоленого лосося.

5. Составляем омлет пополам, как тост — и готово!

Нежный, ароматный и сытный завтрак в считанные минуты.