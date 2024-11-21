Завтраки для поздней осени, которые дадут энергию на весь день

Собрала вам несколько завтраков для поздней осени.

Что будут нормально настраивать старт дня: сытость, сахар крови, аппетит в день. Необычно? Ну немного да. А попробуйте:

• яичница на щедрой порции сливочного масла со шпинатом и сезонными лесными грибами. Черный шоколад с орешками после)

• "из того, что не надо готовить". Соленая жирная рыбка (селедка здесь), ростки, оливки, 2 вида овощей, кимчи, семечки. Грейпфрут до

• спагетти из цуккини с креветками и нутришн ист. На оливковом масле. Так чтобы вообще заново это утро началось) (это, кстати, топ ужин)

• ленивая яичница из перепелиной из яиц из брокколи. Сверху печень трески. Рукола, конопляные семена. Киви до

• оладьи из цуккини (2 яйца, цуккини, ложка миндальной муки), икра минтая/трески. Чиа пудинг на кокосовом после

• смузи боул с веганами протеином, замороженными ягодами, леном, мятой. Под "сорбетом" ягоды, топ – семена и кокос

• просто сходите в любимое кафе с близкими в выходной, что хотите выберите) и погуляйте в парке