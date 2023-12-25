Здоровый завтрак без труда: Лайфхаки для быстрого и питательного начала дня

Откройте себе простые, но эффективные лайфхаки для приготовления здорового завтрака без потери времени и питательной ценности. То ли приготовление овсянки в баночках, то ли заранее приготовленный пудинг с семенами чиа или смузи в пакетах – UAportal рассказал о полезных вариантах.

Овсянка

Индивидуальные порции овсянки в баночках с разнообразными добавками – это быстрый и вкусный завтрак. Эти баночки можно приготовить заранее, чтобы без лишних хлопот позавтракать утром, просто добавив горячую воду.

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Пудинг с семенами чиа

Смешав семена чиа с молоком и поставив смесь в холодильник на ночь, вы получите богатый белками пудинг. Этот питательный завтрак можно приготовить накануне вечером, чтобы потратить меньше времени утром.

Смузи

Подготовьте морозильные пакеты с предварительно порционированными фруктами и овощами для легкого приготовления смузи. Утром содержимое этих пакетов можно смешать с жидкостью по выбору, чтобы приготовить освежающий и полезный завтрак.

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