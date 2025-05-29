Зефирные цветы: как приготовить дома

Тюльпаны, которые можно есть с удовольствием.

Зефир – мое наслаждение и мой любимый – на основе смородинового пюре. А сейчас дам базовый рецепт для зефирных цветов!

Еще обязательно нужны весы и термометр.

Базовый рецепт:

1 этап

125 г белка

280 г сахара

75 г воды

2 г лимонной кислоты

2 этап

240 г яблочного сока

8 г агар-агара (сила 1200)

100 г сахара

1. Белки наливаю в дежу. Сахар заливаю водой в сотейник, даю постоять, не перемешивая 10 мин. Затем ставлю на сильный огонь и довожу до кипения, не помешивая!

Начинаю сбивать белки.

Сироп довожу до 122 градусов, добавляю лимонную кислоту и сразу начинаю тоненькой струйкой вливать в взбитый белок! Взбиваю еще 3–4 мин.

Пока крем взбивается, яблочный сок смешиваю с сахаром и агар-агаром в сотейнике, ставлю на большой огонь и варю 5 минут. Затем снова тоненькой струйкой добавляю во взбитый белковый крем. При желании можно добавить краску для цвета.

Зефир для тюльпанов готов.

Общая масса хранится в деже под пленкой в духовке, разогретой до 50 градусов – чтобы не застыла, пока вы работаете с кондитерским мешком.

Часть массы помещаю в кондитерский мешок со специальной насадкой и высаживаю цветы, даю остыть и можно есть или формировать букеты.

50% яблочного сока можно заменить ягодным пюре. Малина очень вкусно