Зеленая изгородь: когда и как высаживать тую для формирования живого забора

Туя, популярный выбор для ландшафтного дизайна, служит как эстетическим целям, так и выступает в роли живой изгороди. UAportal подготовил советы по высадке растения.

Если вы планируете посадить тую, важно знать лучшее время для этого. В идеале их следует высаживать весной, когда температура грунта держится выше 5 градусов тепла.

Читайте также: Можно ли сажать укроп по всему огороду

Влага имеет решающее значение для успешного укоренения и роста туи. Чтобы обеспечить надлежащий полив, рассмотрите возможность высаживать их во время дождливых периодов или будьте готовы обеспечить искусственное орошение в случае необходимости.

Для эффективной посадки туи следует выполнить несколько шагов

Начните с выбора подходящего места с достаточным количеством солнечного света и влажной почвой. Избегайте участков с чрезмерным скоплением воды, так как это может повредить дерево.

Выкопайте яму чуть больше корневой системы туи. Перед тем, как посадить тую в яму, внесите в почву органические удобрения. Аккуратно заполните яму грунтом, обеспечив должную стабильность, слегка утрамбовав землю вокруг основания дерева.

Чтобы способствовать удержанию воды и уменьшить рост сорняков, подумайте о том, чтобы разложить мульчу вокруг дерева.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно посадить тую на своем дворе, чтобы создать красивый живой забор у дома.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о шести способах, которые помогут избавиться от пырея без химии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !