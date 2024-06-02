Зеленый союзник: как полынь способствует саду

Полынь часто встречается как навязчивый сорняк среди зелени и овощей на огородах. Однако UAportal узнал, что это древнее лекарственное растение действительно обеспечивает многочисленные преимущества и служит естественным защитником.

Одной из главных причин держать полынь в саду есть его способность отпугивать широкий спектр насекомых и личинок. Обычные садовые вредители, такие как тля, щитовка, плодожорка, морковная муха, пилильщики и белокрылки, как правило, отпугиваются присутствием полыни.

Использовать полынь в саду очень просто. Чтобы защитить огород от возможных вредителей, разместите веточки полыни между рядами моркови или разместите их у капусты и других уязвимых растений.

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Для более сильного эффекта можно приготовить настой из полыни. Для начала залейте 5 л кипятка большой пучок свежей полыни и дайте настояться в течение часа.

Когда настой будет готов, им можно опрыскивать любые пораженные вредителями растения в саду. Примечательно, что полынь имеет дополнительное преимущество – отпугивает муравьев, гусениц, плодожорок, тлей и мышей.

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