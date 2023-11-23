Жаворонок или сова: что лучше для здоровья и продуктивности

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как утренний человек жаворонок или ночная сова влияет на нашу жизнь. Разные люди имеют разный режим сна, поскольку некоторым легче просыпаться по утрам и заниматься повседневными делами, тогда как другие лучше чувствуют прилив энергии вечером. UAportal расскажет о преимуществах и недостатках этих двух типов людей.

Питание

С точки зрения питания, жаворонкам полезно начинать свой день с плотного завтрака, поскольку он ускоряет метаболизм и способствует сжиганию калорий. И наоборот, у сов лучше переваривается пища, потребленная ночью. Кроме того, полноценный обед способствует повышению производительности труда.

Работа

Когда дело доходит до работы, жаворонки демонстрируют более высокий уровень внимательности и более позитивный настрой. С другой стороны, совы демонстрируют большую креативность, дополнительные приливы энергии и повышенную скорость реакции.

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Спорт

Жаворонки могут извлечь значительную пользу от посещения спортзала утром. Кроме того, утренняя тренировка приводит к тому, что люди потребляют примерно на 100 калорий меньше в течение дня. У сов наблюдается повышенная гибкость мышц и увеличение анаэробной способности в течение дня.

Здоровье

Что касается последствий для здоровья, то жаворонки часто имеют более высокий уровень гормона стресса, повышенный уровень сахара в крови, менее активную социальную жизнь и повышенный риск травм. И наоборот, совы сталкиваются с более высоким риском депрессии, более короткой продолжительностью жизни, а также с различными дополнительными сопутствующими рисками.

Мозг

Исследуя функции мозга, было обнаружено, что жаворонки лучше концентрируются перед обедом, а их краткосрочная память имеет тенденцию к заметному улучшению, как указывает прикладная когнитивная психология. Однако ночные совы могут получать более высокие баллы в тестах на IQ из-за своей склонности к позднему засыпанию.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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