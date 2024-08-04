Желтеют и сохнут листья огурцов: урожай спасут три ложки этого продукта

Выращивать огурцы достаточно непростая задача, если вы новичок в садоводстве. Однако и у опытных огородников бывают случаи, когда урожаи огурцов пропадают, поскольку листья растения начинают сохнуть и желтеть.

Специалисты по ресурсу "Яркая клумба" объяснили, если листья огурцов становятся желтыми и бледными, сохнут по краю или выглядят как обожженные, нужно срочно спасать растения.

Также читайте: Садовники назвали ошибки в подстригании газона в августе, которые приводят к появлению мха и сорняков

Отмечается, что такая проблема может возникнуть по ряду причин, среди которых неправильный режим полива, дефицит удобрений, низкие температуры или солнечные ожоги, болезни и вирусы, повреждение корневой системы.

Чтобы оздоровить огурцы, их можно подкармливать медом. В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" посоветовали этот метод оживления, чтобы реанимировать огурцы на грядке.

Отмечается, что мед стимулирует рост растений, способствует образованию завязей и увеличению урожая. Благодаря меду огурцы становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Мед также улучшает структуру почвы и снабжает растения дополнительными питательными веществами.

Как приготовить медовую подкормку? Вам понадобится всего 3 чайные ложки меда (любого сорта) и 5 литров теплой воды. Растворите мед в воде и тщательно перемешайте. Затем полейте каждый кустик огурцов под корень по 0,5 литра раствора.

Подкармливать огурцы можно во время цветения и плодоношения.

Ранее садоводы назвали главную ошибку, из-за которой летом газон становится лысым и рыжим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!