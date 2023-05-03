Привлекают богатство: какие вещи следует обязательно держать в доме

Чтобы появились деньги, стоит не только работать, но и настраивать энергетику вашего дома на привлечение денег. UaPortal расскажет, какие предметы привлекают в дом богатство.

Копилка

Копилка имеет способность привлекать деньги в дом, но не держите ее пустой. Также, периодически встряхивайте ее, чтобы деньги "не спали".

Денежное дерево

Денежное дерево символизирует обилие и богатство. Перед высадкой этого растения следует положить на дно горшка монету. Если это невозможно, приклейте ее ко дну снаружи. Наряду с денежным деревом нельзя размещать растения с иглами или острыми листьями.

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Аквариум

Вода очищает энергетическое поле, символизирует счастье и благополучие. Купите аквариум с золотой рыбкой, которая будет символизировать богатство. Если вы хотите усилить влияние аквариума – поселите в нем 9 рыбок.

Красные нити

Намотайте красные нити на деревянную палку или ложку и храните под кроватью.

Янтарь

Этот камень способствует улучшению состояния здоровья, отгоняет от дома злых духов и привлекает деньги. Кладите кусок янтаря у входной двери.

Напомним, мы уже писали о признаках негативной энергии в доме.

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