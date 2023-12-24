Как вывести пятна от краски из ткани в домашних условиях

UAportal рассказал о ценных советах по выводу масляной краски из ткани. Рассмотрим эти методы для эффективной очистки одежды.

Хозяйственное мыло

Чтобы спасти джинсы или куртку, загрязненные краской, начните с того, что соскребите излишки краски тупым ножом или ложкой. Нанесите большое количество мыла или жидкого стирального порошка непосредственно на загрязненный участок и осторожно вотрите его. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Растворитель

Для стойких пятен от масляной краски попробуйте использовать растворитель, например медицинский спирт. Смочите чистую тряпку жидкостью и осторожно протрите загрязненный участок, двигаясь извне к центру. Тщательно прополощите одежду теплой водой.

Пищевая сода

Чтобы вывести пятна от масляной краски на джинсах или куртке, сделайте раствор из пищевой соды и теплой воды. Нанесите эту смесь на загрязненный участок и оставьте примерно на 30 минут.

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Затем с помощью щетки осторожно потрите пятно круговыми движениями. Тщательно прополощите изделие теплой водой и повторите процедуру, если нужно. Наконец стирайте изделие в обычном режиме.

Пятновыводитель

Нанесите пятновыводитель непосредственно на пятно, осторожно вотрите его и оставьте на рекомендуемое время. Затем тщательно прополощите изделие.

Советы по профилактике

При работе с масляными красками профилактика является ключевым фактором. Носите соответствующую защитную одежду и накрывайте рабочую поверхность, чтобы минимизировать разлив или подтекание.

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