Названы четыре знака зодиака, склонные к изменам: могут легко разрушить отношения

Неверность в отношениях является одной из главных причин болезненных расставаний, при которых один из партнеров остается с разбитым сердцем. Причин для измены может быть множество, но астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые чаще остальных идут налево.

Так, в список попали Близнецы, Весы, Водолеи и Стрельцы. Читайте детальнее!

Самым неверным знаком зодиака считают Близнецов. Рожденные под этим знаком – искусные мастера обманы и манипуляций. Благодаря своему высокому интеллекту они на месте могут придумать оправдание или солгать о чем угодно так, что им поверят. Близнецы любят экспериментировать, поэтому они могут искать разнообразие за пределами семейной спальни. Они также очень независимы, жаждут свободы и острых приключений.

Весами управляет Венера, планета романтики, и это заставляет уроженцев знака находиться в постоянном поиске. Они действительно верят, что могли бы найти партнера получше, поэтому даже в отношениях не прекращают флиртовать со всеми вокруг. Они в своей игре заходят очень далеко и могут пойти на измену без размышлений и угрызений совести.

Для Водолеев с их переменчивым характером важнее всего чувства и эмоции, пережитые "здесь и сейчас", какие бы последствия ни были потом. Уроженцы знака могут отправлять кокетливые сообщения своим бывшим или флиртовать с кем-то на вечеринке, чтобы посмотреть, насколько они могут заинтересовать кого-то. Водолеи доказывают самым себе, что чего-то стоят, и именно это толкает их на измены.

Стрельцы проводят большую часть своей жизни в поисках веселья и новых впечатлений, а не стабильных отношений. Они любят флиртовать и заводить новых друзей, из-за чего на личном фронте могут быть проблемы. Стрельцы, как правило, имеют широкий круг друзей и поклонников, поэтому им не сложно найти того, с кем при желании они могли бы провести ночь. Уроженцы знака могут врать постоянному партнеру без зазрений совести, ведь жизнь для них – яркое приключение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.