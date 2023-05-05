Полнолуние 5 мая принесет проблемы двум знакам зодиака: им будет очень трудно

Полнолуние, которое состоится 5 мая 2023 года, негативно скажется на двух уроженцах зодиакального круга – неприятности будут буквально преследовать их с самого утра. Возможны как конфликты с близкими, так и финансовые потери.

По словам астрологов, в зоне риска Овны и Тельцы. Им нужно набраться терпения, чтобы пережить непростой период без потерь.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака получат новость, которая буквально выбьет их из колеи. Овнам будет тяжело понять, что действительно имеет для них значение, а что только кажется важным. Они часто строили иллюзии, но теперь те будут разрушены, и придется столкнуться с жестокой реальностью.

Овнам нужно быть крайне осторожными в финансовых вопросах в полнолуние – они могут столкнуться с обманом или влезть в долги, рассчитаться с которыми будет непросто. Уроженцев знака будут много критиковать, и это только ухудшит их состояние.

Телец

Тельцы могут потерять деньги, став жертвами обмана. Встреча, на которую они возлагали большие надежды, окажется "пустышкой" и принесет только разочарования. Уроженцы знака вдруг поймут, что их мечте не суждено сбыться и нужно менять планы на жизнь.

В полнолуние повышена вероятность конфликтов с родными и близкими. Ссора может разгореться из-за мелочи, но иметь печальный финал – вплоть до разрыва отношений. Тельцам стоит быть осторожнее в выражениях, иначе они могут очень пожалеть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.